Morawiecki ma Polaków za idiotów? "Żeby już nawet w święta tak kłamać..."

Premier rządu warszawskiego Mateusz Morawiecki wygłosił wielkanocne orędzie do narodu. Twierdził w nim m.in., że inflacja to nie efekt polityki, ale wielomiesięcznych przygotowań Władimira Putina do wojny. Poniżej publikujemy orędzie Morawieckiego do narodu z okazji Świąt...