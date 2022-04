Obecna sytuacja zniechęca do inwestycji - Polsce i Europie grozi stagflacja

Dalsze podwyżki stóp proc. są nieuniknione. Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 21 lat, rekordy osiąga też w innych krajach. W tej sytuacji banki centralne są zmuszone do zacieśniania polityki, co może zdławić wzrost gospodarczy a to przy wysokiej dynamice wzrostu cen oznacza ryzyko stagflacji