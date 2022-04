Masakra w obwodzie kijowskim. Ludzie błagali o życie, a dostali śmierć

Z dnia na dzień zwiększa się liczba odnalezionych ciał w obwodzie kijowskim. Przedwczoraj pisaliśmy o 765 cywilnych ofiarach rosyjskiego bestialstwa, dziś ta liczba wzrosła już do 900. Jak podają ukraińskie władze, cywile nosili na rękawach białe opaski, jednak mimo to żołnierze do nich strzelali.