Były analityk amerykańskiej stacji MSNBC dołączył do ukraińskiego legionu...

Malcolm Nance, były analityk do spraw bezpieczeństwa amerykańskiej stacji MSNBC, oświadczył, że jest na Ukrainie, gdzie dołączył do międzynarodowego legionu ochotników. Emerytowany podoficer wywiadu marynarki wojennej USA przyłączył się do Ukraińców miesiąc temu - informują amerykańskie...