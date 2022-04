Francja wzywa UE do nałożenia embarga na rosyjską ropę

Minister gospodarki Bruno Le Maire wezwał UE, aby nadała priorytet embargu na ropę naftową, zamiast gazu. "Próbujemy przekonać naszych europejskich partnerów do zaprzestania importu ropy z Rosji" - "Co od kilku lat jest głównym źródłem waluty dla Putina? Nie jest to gaz. To ropa."