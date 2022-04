Polska gotowa przyjąć 10 tys.rannych ukraińskich żołnierzy do szpitali

Premier Morawiecki przekazał władzom Ukrainy, że Polska jest gotowa do przyjęcia do 10 tysięcy żołnierzy z Ukrainy w polskich szpitalach. Morawiecki odwiedził dziś w Ukrainie rannych w szpitalu. Złożył też deklarację, że polskie szpitale mogą przyjąć do 10 tysięcy rannych żołnierzy ale...