Spożywczy cios w Rosję. Piąty pakiet sankcji może zaboleć najbardziej

Nowy pakiet sankcji unijnych może poważnie utrudnić przywóz do Rosji żywności oraz komponentów do jej produkcji. A to grozi wyższą inflacją oraz pogłębieniem spadku rosyjskiego PKB. Producenci żywności w Rosji proszą Kreml, by nie wprowadzał kontrsankcji i nie blokował wjazdu ciężarówek z UE