Perpetuum mobile: zyski z inflacji przeznaczyć na podwyżki dla budżetówki

KO i ich propozycje gospodarcze xD Lubnauer proponuje przyznanie 20% podwyżki pracownikom sfery budżetowej, emisję obligacji oprocentowanych na poziomie inflacji oraz zamrożenie wysokości rat kredytów hipotecznych w bankach na 2 lata. No i panie, kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy.