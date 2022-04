Pawłowicz głosowała za jawnością majtków sędziów TK a teraz nie ujawnia swojego

Prawo i Sprawiedliwość gdy przejęło władzę wprowadziło obowiązek upubliczniania majątków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Gdy jednak PiS wprowadził do TK nowych sędziów, w tym swoją polityczkę – Krystynę Pawłowicz, znaleźli oni sposób na to, by swoje majątki utajnić. Szczególnie...