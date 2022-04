Zaginęła 12-letnia dziewczynka

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą poszukiwania 12-letniej Anny Łąckiej. Dziś (środa, 20 kwietnia) ok. godz. 7.30 dziewczynka wyszła z domu do szkoły w miejscowości Chechło (gmina Rudziniec), gdzie jednak nie dotarła. Do chwili obecnej małoletnia nie powróciła do...