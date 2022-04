Rosja przywraca do lotów nieużywane samoloty wyciągnięte z muzeum.

W związku z sankcjami ekonomicznymi nałożonymi na Rosję, które skutecznie uderzyły w lotnictwo cywilne, władze rosyjskie postanowiły przywrócić "do życia" nieużywane od dawna samoloty An-148. Co ciekawe, takie same maszyny są używane przez reżim Kim Dzong Una.