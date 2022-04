Ukraina planuje atak na most łączący Rosję z Krymem

Jeśli pojawi się możliwość uderzenia na Most Krymski, łączący półwysep z Rosją, oczywiście to zrobimy - zapowiedział w środę wieczorem sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW. Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to...