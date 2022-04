Metropolita Ukraińskiej cerkwi uda się w wielki piątek do Azowstalu

Z Orechowa wyjdzie cerkiewna procesja, która pójdzie bezpośrednio do Azowstalu. Procesja ma zamiar wyprowadzić ludność cywilną, rannych żołnierzy oraz wynieść ciała zabitych. Metropolita prosi, by wszyscy od kogo to zależy na czas od Wielkiego Piątku do dnia Paschy, wstrzymali ostrzał.