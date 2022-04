Prof. gen. Bogusław Pacek: Rosjanie chcą „rozczłonkować” Ukrainę

„Rosjanie dążą do „rozczłonkowania” Ukrainy. Chcą przerwać obronę, by móc ich otoczyć” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Bogusław Pacek. Ocenił także, że nowy dowódca wojsk rosyjskich, prowadzący działania w Ukrainie, wprowadził nową, skuteczniejszą taktykę. „Zmierza do...