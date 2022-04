Google uśmierci zewnętrzne aplikacje do nagrywania rozmów telefonicznych

Zewnętrzne aplikacje do nagrywania rozmów nie będą mogły być dłużej oferowane w sklepie Play i korzystać z Accessibility API, co dla większości z nich oznacza zakończenie działalności. Koniec z bezproblemowym nagrywaniem rozmów, o ile producent nie oferuje do tego przeinstalowanej apki.