SKF - największy na świecie producent łożysk ogłosił całkowite wyjście z Rosji

SKF (pochodzący ze Szwecji producent łożysk) ogłosił całkowite wyjście z Rosji, gdzie ma swoją fabrykę. Łożyska tej firmy dostarczane są do zakładów KAMAZ i GAZ, a także są kluczowymi elementami do produkcji rosyjskich samochodów, w tym transportujących wrogie pojazdy do granicy z Ukrainą.