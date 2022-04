Komornik zlicytował siedzibę firmy handlarza bronią, który sprzedał respirat. MZ

Kwotę 605 tys. zł wylicytował w piątek komornik sądowy za 91-metrową siedzibę spółki E&K w centrum Lublina. To pierwsza udana licytacja w tej sprawie. Spółka w 2020 r. sprzedawała słynne respiratory Ministerstwu Zdrowia, a należności właściciela E&K wobec skarbu państwa to wciąż ok. 40 mln zł.