Twitter zablokował konto i ocenzurował cytat... Szekspira. Internauci kpią...

Twitter usunął tweeta, w którym zacytowano znaną kwestię "zabijmy wszystkich prawników" z Henryka VI, pióra Williama Szekspira i zablokował konto profesora. To nawoływanie do przemocy i nękanie - argumentuje zespół moderatorów. Sami podkładają się Elonowi Muskowi, który dąży do przejęcia aplikacji.