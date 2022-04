Były kolega Putina z KGB: nie ma szans na to, by ktoś go obalił

Jurij Szwiec, były oficer wywiadu sowieckiego, twierdzi, że nie ma co liczyć na to, że na Kremlu wybuchnie pucz, który odsunie Putina od władzy. "W otoczeniu prezydenta Federacji Rosyjskiej są same miernoty. Zadbał o to sam Putin" — mówi były agent KGB.