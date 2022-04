Tak Rosjanie utrudniają życie Polakom. "Rozkopane wszystkie ulice"

Rosjanie zaczynają sięgać po coraz bardziej nietypowe metody, by utrudnić życie polskim dyplomatom, którzy zostali w Rosji. Pracownikom polskich placówek jest odcinany dostęp do pieniędzy, utrudniane jest też zaopatrywanie ambasady w Moskwie, a nawet samo dostanie się do budynku.