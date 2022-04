Najlepsze miejsca w Polsce. 100% natury! Kilkadziesiąt pomysłów na weekend

Cześć, jako że zbliża się sezon, to chciałem Wam podrzucić co nieco moim zdaniem, najładniejszych miejsc w Polsce. Mam dla Was kilkanaście regionów, które widokowo są absolutną topką w naszym kraju, i które chciałbym Wam pokazać w stylu serii "Poczuj" czyli muzyka, odgłosy natury i super kadry.