Polski ksiądz dźgnięty 20 razy nożem w katedrze w Nicei!

Ksiądz Krzysztof Rudziński, lat 59, został dźgnięty 20 razy nożem o średnicy 7 cm, a starsza zakonnica została pocięta, gdy próbowała ochronić go przed atakiem. Akcja: kościół Saint Pierre d'Arène w Nicei. Co ciekawe napastnik miał krzyczeć "musimy zabić Macrona", tylko co ten ksiądz ma do tego?