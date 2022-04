Zarządy polskich oddziałów Leroy Merlin i Auchan wezwane do dymisji

Organizacja Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin zbiera podpisy pod petycją skierowaną do zarządów polskich oddziałów firm Leroy Merlin i Auchan (należą do francuskiej Grupy Adeo). Wzywa władze obu firm, by zaapelowały do francuskich właścicieli o wycofanie się z Rosji.