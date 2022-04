Putin jako pożyteczny idiota Bidena "Dzięki tej wojnie USA odnoszą same sukcesy"

Warunkiem zwycięstwa Ukrainy jest rozbicie pewnie ze trzech zgrupowań rosyjskich, okrążenie dwudziestu tysięcy żołnierzy, którzy się poddadzą. I wtedy otwiera się możliwość ograniczenia pozycji Rosji do Księstwa Moskiewskiego, co zarówno światu, jak i Rosji dobrze by zrobiło - z Robertem...