„Chcemy Rosji osłabionej na tyle, by nie mogła więcej robić tego, co na Ukrainie

Chcemy, by Ukraina była suwerenna i mogła się obronić, a Rosja osłabła na tyle, by nie mogła więcej robić tego, co robi obecnie na Ukrainie - oświadczył w poniedziałek sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Dodał, że celem USA jest to, by Rosja nie była w stanie szybko się odbudować.