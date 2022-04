Ukraińcy wracają do domów "Rosjanie wynieśli nawet kabinę prysznicową"

"Mięso z zamrażarki upiekli w ognisku. Wyjedli nawet witaminy dla dzieci. Wypróżniali się do wanny. Brali wszystko, co się da, co wlazło w kieszenie i w ich worki. Szukali pieniędzy, złotej biżuterii, zabierali wódkę i alkohol" mówi Ukrainka.