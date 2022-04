Rosja osiąga w Polsce swój cel? Gen. Skrzypczak dla „”: Sam Putin lepiej...

To, co się dzieje za sprawą rodzimych, często domorosłych ekspertów to w najczystszej postaci defetyzm. Sianie w Polakach braku wiary w zwycięstwo, łamanie woli oporu. Czarnowidztwo i pesymizm – pisze dla „Wprost” gen. Waldemar Skrzypczak. Zwraca uwagę, że rosyjska propaganda trafia w...