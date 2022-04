Polska pomoże Niemcom doprowadzić do unijnego embargo na ropę z Rosji

Minister gospodarki Niemiec odwiedził dziś swą polską odpowiedniczkę. Embargo będzie do zrealizowania przez Niemcy. Niemcy i Polska we wspólnych elementach będą sobie pomagać. Chodzi o dostawy do Rafinerii Leuna i Schwedt przy granicy PL