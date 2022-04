Pentagon o groźbach Ławrowa: Nikt nie może wygrać wojny jądrowej

Groźby szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa są eskalacyjne, niekonstruktywne i nie jest to sposób, w jaki odpowiedzialne mocarstwo powinno się zachowywać - oświadczył we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów Ławrowa o "realnym" ryzyku wojny jądrowej.