Prezydent Słowacji: Zakończcie wojnę umieracie absurdalną, okrutną śmiercią

Słowacka prezydent Zuzana Czaputova zwróciła się we wtorek w sieci społecznościowej do rosyjskich żołnierzy i ich dowódców po rosyjsku. Przywołała świadectwa o zabitych i gwałconych ukraińskich kobietach i zaapelowała, by zakończyli wojnę, w której sami giną "absurdalną, okrutną" śmiercią.