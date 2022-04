Kandydaci do KRS z poparciem komisji. W tym także bohaterzy afery hejterskiej

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła listę 15 kandydatów zgłoszonych przez klub PiS i Prezydium Sejmu do KRS. Większość z nich to dotychczasowi członkowie Rady. Najwięcej zastrzeżeń było do sędziego Macieja Nawackiego, który jest jednym z bohaterów afery hejterskiej