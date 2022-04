Premier Czech przyjedzie do Warszawy, aby negocjować budowę gazociągu Stork II

Portal Seznam Zprávy poinformował, że premier Czech Petr Fiala uda się z wizytą do Warszawy, aby rozmawiać z polskimi władzami o budowie Gazociągu Stork II. Ma to być odpowiedź władz czeskich na wstrzymanie przez Gazprom dostaw gazu do Polski.