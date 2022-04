Najprawdopodobniej mamy do czynienia z największym przewałem od 30 lat.

PiS zdefraudował miliardy (najpewniej ok. 10 mld) na 200 milionów dawek szczepionek przeciw Covid-19. Konfederacja złożyła dzisiaj zawiadomienie do prokuratury na Ministra Zdrowia, A. Niedzielskiego. To on odpowiadał za zakup nadmiarowej liczby dawek, czego nie zrobiło żadne inne państwo w Europie.