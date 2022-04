Facebook nie wie ile danych zbiera o użytkownikach i co się z nimi dzieje

"Wylej butelkę atramentu do jeziora, niech popłynie, gdzie tylko chce. Teraz spróbuj ponownie zebrać atrament do butelki”. W taki sposób inżynierowie Facebooka opisali ich podejście do danych zbieranych o użytkownikach i wyzwaniu, jakie ich czeka, aby ponownie odzyskać kontrolę nad tymi danymi.