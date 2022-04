Litwa zapowiada pomoc. "Jeśli Polska będzie potrzebowała gazu, to popłynie"

- Jeśli będziemy widzieli, że na Łotwie i w Estonii nie jest skomplikowana sytuacja, to zapewne pomożemy i Polsce. Patrząc z perspektywy solidarności, jeśli Polsce gaz będzie potrzebny, to do Polski będzie płynął