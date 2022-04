"Po pierwszym gwałcie zemdlała. Co ma powiedzieć w prokuraturze?" Ukrainki...

Kobiety, które zostały zgwałcone, do tej pory nie wiedziały, że są w ciąży. Nie sprawdzały. Wierzyły, że do tego nie doszło. Dziś jednak szukają wsparcia. Wprawdzie aborcja z gwałtu jest w Polsce legalna - to sama procedura nie jest już taka prosta.