Rumunia: Wyremontujemy linię kolejową do Mołdawii, by pomóc Ukrainie

Rumunia wyremontuje starą linię szerokotorową do Giurgiulesti w Mołdawii, co umożliwi Ukrainie szybki transport zboża do portu w Gałaczu, a następnie jego eksport statkami przez Morze Czarne - poinformował wicepremier Rumunii Sorin Grindean.