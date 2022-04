Putin stwierdził, że DRL i ŁRL mają takie samo prawo do istnienia, co Kosowo.

Prezydent Rosji w rozmowie z Guterresem stwierdził, że DRL i ŁRL mają takie samo prawo do istnienia, co Kosowo. Co mocno nie spodobało się Serbii, która dotychczas mocno popierała Rosję.