Zełenski: "Chcę podziękować narodowi polskiemu, prezydentowi i jego ekipie"

"Pragnę podziękować Polsce, chcę podziękować narodowi polskiemu, bo to jest bezprecedensowe wsparcie dla Ukrainy. To nie znaczy, że miałem wątpliwości, że otrzymamy takie wsparcie. Po prostu jestem wdzięczny. Polska robi wszystko, by Ukraińcy nie czuli się jak uchodźcy, by czuli się dobrze".