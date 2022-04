Miller: "Panie pośle, pan jest zerem, panie Ziobro"

Dokładnie 19 lat temu (28 kwietnia 2003 roku) ówczesny premier Leszek Miller skierował takie oto słowa do Zbigniewa Ziobry podczas przesłuchania sejmowej komisji śledczej badającą tzw. aferę Rywina. Do dziś jest to jeden z bezapelacyjnie najbardziej kultowych tekstów w historii polskiej polityki.