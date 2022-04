Znów elita Niemiec apeluje do Scholza by nie wysyłać broni Ukraini.Lista nazwisk

28 intelektualistów i artystów napisało list otwarty do kanclerza Scholza. Popierają jego, jak twierdzą, rozsądek i ostrzegają przed trzecią wojną światową oraz apelują by nie wysyłać broni Ukrainie. Mamy zatem nadzieję, że zapamiętacie (do rządu Niemiec) swoje pierwotne stanowisko i nie...