Brutalne testowanie COVID w Chinach. Ludzie ludziom.

Wygląda to jakby mąż stracił cierpliwość do żony, która nie mogła się zdecydować, czy zrobić test. Ewentualnie doszedł do wniosku, że nie chce utraty możliwości korzystania z metra, bo żona się nie zbada. Opcja trzecia: wierzy, że trzeba poddawać się codziennemu testowaniu.