Kierowcy quadów za nic mają zakazy wjazdu do lasów. "Nas zasady nie obowiązują"

Kierowcy quadów za nic mają zakazy wjazdu do lasów, a kiedy strażnik leśny próbuje takiego quada zatrzymać - rzadko się to udaje. To problem, który istnieje cały rok. Zimą są to skutery śnieżne, a w pozostałych miesiącach quady i motocykle crossowe. Niszczą wszystko: strumienie, wzniesienia, skarpy