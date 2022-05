Ukraiński wywiad: Rosja szykuje się do prowokacji w Naddniestrzu

Prorosyjskie Naddniestrze przygotowuje się do prowokacji, które mają doprowadzić do włączenia się do wojny tego nieuznawanego przez nikogo poza Rosją kraju. Służba wywiadu Ukrainy opublikowała wydrukowane już z jutrzejszą datą specjalne wydanie gazety "Naddniestrze" z apelem do Władimira...