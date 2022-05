Od dziś gaz z Litwy płynie do Polski. To kolejne źródło gazu dla naszego kraju

Dziś rano zaczął działać gazociąg Polska-Litwa (GIPL), który pełną przepustowość ma osiągnąć jesienią tego roku. Dzięki temu Polska zyskała dostęp do terminala LNG w Kłajpedzie, ale także surowca transportowanego z Finlandii. To kolejny krok do uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji.