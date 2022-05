PiSowska pułapka na samorządowców

Monika Pawłowska, która rok temu przeniosła się z Lewicy do PiS w nagrodę decyduje o tym jakie wsparcie otrzymają gminy w ramach SIM. Co to za dobroć rządu? Burmistrz Włodawy, który na stanowisko wiceburmistrza posadził działacza PiS rok wcześniej spotykał się z Pawłowską właśnie odnośnie SIM.