Opracowano enzym, który z łatwością rozkłada plastik

Z pomocą sztucznej inteligencji naukowcy opracowali syntetyczny enzym, który nawet w ciągu kilku godzin rozkłada tworzywa sztuczne, które inaczej zalegałyby setki lat na lądach i w oceanach. Można go wykorzystać nie tylko do recyklingu, ale także do usuwania plastiku z zanieczyszczonych miejsc.