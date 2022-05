Polskie Radio z rekordową stratą

W ub.r. Polskie Radio osiągnęło wzrost przychodów o 2,4 proc. do 354,31 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wpływów z abonamentu rtv i rekompensaty. Przychody reklamowe nadawcy wzrosły o 0,8 proc., nadal są o ok. 20 mln zł niższe niż w 2019 roku. Koszty poszły w górę o 14,5 proc. do 374 mln zł