CIA zachęca Rosjan do kontaktu. Podaje wskazówki na Instagramie

Amerykański wywiad podejmuje nowe kroki, by przekonać Rosjan do przekazywania mu informacji i tłumaczy, jak zachować przy tym własne bezpieczeństwo. Zdaniem ekspertów to znak, że w ostatnim czasie wzrosła liczba prób takich kontaktów – podaje "Washington Post".