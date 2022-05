Europejczycy tyją na potęgę a Polska w ścisłej czołówce szczególnie małe dzieci

Światowa Organizacja Zdrowia w opublikowanym we wtorek raporcie alarmuje, że odsetek Europejczyków ważących za dużo jest niepokojąco wysoki - i cały czas rośnie. Eksperci zwrócili też uwagę, że żadne z państw regionu nie zbliża się do postulowanego przez WHO celu, jakim jest spowolnienie...